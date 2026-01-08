Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Biodata Ibrahim Risyad, Suami Salshabilla Adriani yang Viral usai Tak Izinkan Istri Jadi IRT

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |19:05 WIB
Profil dan Biodata Ibrahim Risyad, Suami Salshabilla Adriani yang Viral usai Tak Izinkan Istri Jadi IRT
Profil dan Biodata Ibrahim Risyad, Suami Salshabilla Adriani yang Viral usai Tak Izinkan Istri Jadi IRT (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Ibrahim Risyad mendadak jadi sorotan publik usai pernyataannya viral di media sosial. Hal ini bermula dari ucapan pria yang akrab disapa Ohim itu dalam sebuah podcast yang mengaku tak mengizinkan sang istri, Salshabilla Adriani, untuk menjadi ibu rumah tangga.

Ucapan Ohim itu pun menuai kontroversi hingga panen hujatan warganet. Banyak netizen geram dengan prinsip aktor tersebut yang tetap mengharuskan istri bekerja dan berusaha untuk mewujudkan keinginannya.

Profil Ibrahim Risyad

Ibrahim Risyad Zulkarnain alias Ohim merupakan aktor Tanah Air yang memulai karier di dunia hiburan sebagai model dan bintang iklan. Pria kelahiran Bandung, 20 Juli 1993 itu juga dikenal aktif di media sosial dan kini telah membintangi sejumlah judul film.

Ohim merupakan lulusan S-1 Ilmu Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan. Ia memiliki hobi bermain basket dan sepak bola, serta aktif di media sosial Instagram (@ibrhmrsyd).

Ibrahim Risyad memulai debut aktingnya lewat film *Insya Allah Sah* dan *My Generation* (2017). Ia pun terus aktif membintangi berbagai film, web series, dan FTV.

Halaman:
1 2
      
