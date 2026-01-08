Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Profil dan Potret Lionel Abraham Gunawan, Model Cilik Asal Kalimantan yang Juara Model di Korea

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |18:33 WIB
Profil dan Potret Lionel Abraham Gunawan, Model Cilik Asal Kalimantan yang Juara Model di Korea
Profil dan Potret Lionel Abraham Gunawan, Model Cilik Asal Kalimantan yang Juara Model di Korea (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Sosok Lionel Abraham Gunawan, model cilik asal Kalimantan, tengah mencuri perhatian publik. Bocah berusia 8 tahun ini menjadi perbincangan setelah meraih gelar juara model di Korea Selatan. Parasnya yang kerap disebut mirip anak-anak Korea membuat banyak orang penasaran, meski Lionel diketahui memiliki darah Indonesia asli.

Lionel merupakan buah hati dari pasangan Wendy dan Dewi. Sang ibu mengungkapkan, ketertarikan Lionel pada dunia modeling berawal dari kebiasaan sederhana di rumah.

“Awalnya cuma dari hobi saya yang suka memotret anak-anak. Waktu lihat hasil fotonya, kok fotogenik juga. Dari situ saya coba masukkan dia ke dunia modeling,” ujar Dewi dalam sebuah wawancara televisi.

Tak hanya didorong orang tua, Lionel sendiri ternyata menikmati aktivitas tersebut. Ia bahkan memiliki cita-cita menjadi model sejak dini.

“Suka,” kata Lionel singkat saat ditanya soal dunia modeling.

Halaman:
1 2 3
      
