Profil dan Potret Mike Octavian, dari Manusia Silver Kini Jadi Model Brand Ternama (Foto: Instagram)

JAKARTA – Profil dan potret Mike Octavian menarik perhatian publik setelah kisah hidupnya viral di media sosial. Pria bernama lengkap Michael Octavian ini dulunya dikenal sebagai manusia silver yang mangkal di kawasan Pasar Baru, Jakarta. Kini, hidupnya berubah drastis setelah menapaki dunia modeling dan bekerja sama dengan sejumlah brand fashion ternama.

Tak lagi berdiri di persimpangan jalan dengan tubuh dicat perak, Mike kini tampil penuh percaya diri melenggang di panggung mode. Perjalanan hidupnya menjadi bukti bahwa kesempatan bisa datang dari arah yang tak terduga.

Dari Jalanan Jakarta ke Dunia Modeling

Kondisi ekonomi keluarga membuat Mike harus turun ke jalan sejak usia muda. Setiap hari, ia melumuri tubuhnya dengan cat silver dan berdiri di lampu merah, berharap belas kasihan pengendara yang melintas.

Namun, takdir hidupnya mulai berubah pada pertengahan 2024. Saat itu, Mike mendapat kesempatan mengikuti konten make over Captain Barbershop. Penampilannya dirombak total, mulai dari gaya rambut hingga pilihan busana yang menonjolkan postur tubuhnya yang tinggi dan proporsional.

“Aku ada di konten Captain Barbershop buat bikin video make over,” ujar Mike singkat.

Video make over tersebut kemudian diunggah ke media sosial dan viral, ditonton jutaan kali. Publik dibuat terpukau dengan perubahan drastis Mike dari manusia silver menjadi sosok yang dinilai memiliki aura model profesional.