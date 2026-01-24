Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Profil dan Potret Mike Octavian, dari Manusia Silver Kini Jadi Model Brand Ternama

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |09:11 WIB
Profil dan Potret Mike Octavian, dari Manusia Silver Kini Jadi Model Brand Ternama
Profil dan Potret Mike Octavian, dari Manusia Silver Kini Jadi Model Brand Ternama (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Profil dan potret Mike Octavian menarik perhatian publik setelah kisah hidupnya viral di media sosial. Pria bernama lengkap Michael Octavian ini dulunya dikenal sebagai manusia silver yang mangkal di kawasan Pasar Baru, Jakarta. Kini, hidupnya berubah drastis setelah menapaki dunia modeling dan bekerja sama dengan sejumlah brand fashion ternama.

Tak lagi berdiri di persimpangan jalan dengan tubuh dicat perak, Mike kini tampil penuh percaya diri melenggang di panggung mode. Perjalanan hidupnya menjadi bukti bahwa kesempatan bisa datang dari arah yang tak terduga.

Dari Jalanan Jakarta ke Dunia Modeling

Kondisi ekonomi keluarga membuat Mike harus turun ke jalan sejak usia muda. Setiap hari, ia melumuri tubuhnya dengan cat silver dan berdiri di lampu merah, berharap belas kasihan pengendara yang melintas.

Namun, takdir hidupnya mulai berubah pada pertengahan 2024. Saat itu, Mike mendapat kesempatan mengikuti konten make over Captain Barbershop. Penampilannya dirombak total, mulai dari gaya rambut hingga pilihan busana yang menonjolkan postur tubuhnya yang tinggi dan proporsional.

“Aku ada di konten Captain Barbershop buat bikin video make over,” ujar Mike singkat.

kisah mike

Video make over tersebut kemudian diunggah ke media sosial dan viral, ditonton jutaan kali. Publik dibuat terpukau dengan perubahan drastis Mike dari manusia silver menjadi sosok yang dinilai memiliki aura model profesional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/194/3194441/inka-ReiO_large.jpg
Profil dan Potret Inka Williams, Model Cantik yang Tumbuh Besar di Bali dan Kini Dikabarkan Pacari Channing Tatum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/194/3194301/lionel-WTM6_large.jpg
Profil dan Potret Lionel Abraham Gunawan, Model Cilik Asal Kalimantan yang Juara Model di Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181886/model-Mdxf_large.jpg
Kisah Tragis Model Cantik Asal Belarusia Dibunuh dan Organnya Dijual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/194/3171858/istri_purbaya-OtTj_large.jpg
Kisah Ida Yulidina, Istri Menkeu Purbaya yang Dulunya Seorang Mantan Model Kecantikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/194/3090567/wanita_berusia_81_tahun_ikuti_ajang_kecantikan-Bdfr_large.jpg
Inspiratif, Wanita Berusia 81 Tahun Ikuti Ajang Kecantikan: Tahun Terbaik dalam Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/612/3057021/vieranni-Czu6_large.jpg
Potret Model Cantik Vieranni, Pamer Bare Face dengan Baju Oversized
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement