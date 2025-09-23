Kisah Ida Yulidina, Istri Menkeu Purbaya yang Dulunya Seorang Mantan Model Kecantikan

JAKARTA – Kisah Ida Yulidina, Istri Menkeu Purbaya yang dulunya seorang mantan model kecantikan. Sosok Ida Yulidina tengah menjadi sorotan publik seiring penunjukan suaminya, Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai Menteri Keuangan. Di balik penampilannya yang anggun, Ida memiliki perjalanan hidup menarik sebelum mendampingi Purbaya di dunia pemerintahan.

Ida dikenal luas di akhir era 1980-an sebagai salah satu wajah baru di dunia mode Indonesia. Ia pernah meraih prestasi dalam ajang pemilihan model bergengsi Wajah Femina 1989, sebuah kompetisi yang saat itu dikenal sebagai pintu utama bagi calon model profesional. Parasnya yang menarik dan pembawaan percaya diri membuatnya menonjol di antara peserta lain, hingga namanya tercatat sebagai pemenang kontes tersebut.

Setelah menapaki dunia modeling, Ida memilih jalur hidup yang lebih tenang dan jauh dari hiruk-pikuk panggung hiburan. Keputusan itu menjadi langkah penting dalam perjalanan pribadinya. Pertemuannya dengan Purbaya Yudhi Sadewa, seorang ekonom yang kala itu mulai dikenal di lingkaran akademik dan pemerintahan, menjadi titik balik yang mengubah arah hidupnya.

Keduanya kemudian menjalin hubungan serius. Sejak resmi menikah, Ida perlahan meninggalkan gemerlap dunia mode dan berfokus pada perannya sebagai istri sekaligus pendamping karier Purbaya. Ia memilih mendukung suaminya dari balik layar, memastikan setiap langkah penting dalam karier Purbaya mendapat dukungan penuh dari rumah.

Dalam keseharian, Ida dikenal sebagai sosok yang hangat dan menjaga keharmonisan keluarga. Meski kerap hadir di berbagai acara kenegaraan mendampingi suaminya, ia tetap menjaga privasi, jarang muncul di pemberitaan, dan terlihat lebih suka mengelola urusan keluarga secara sederhana.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)