Profil dan Potret Inka Williams, Model Cantik yang Tumbuh Besar di Bali dan Kini Dikabarkan Pacari Channing Tatum

Profil dan Potret Inka Williams, Model Cantik yang Tumbuh Besar di Bali dan Kini Dikabarkan Pacari Channing Tatum (Foto: Instagram)

JAKARTA – Nama Inka Williams tengah menjadi perbincangan setelah model internasional tersebut dikabarkan menjalin asmara dengan aktor Hollywood Channing Tatum. Kedekatan keduanya mulai tercium publik sejak Februari 2025, ketika mereka beberapa kali terlihat menghadiri acara bersama.

Sorotan semakin menguat setelah Inka dan Channing tertangkap kamera menikmati liburan romantis di Kosta Rika pada awal Januari 2026. Sejak itu, hubungan mereka disebut-sebut bukan sekadar rumor, melainkan telah berkembang menjadi hubungan serius.

Dibesarakan di Bali, Punya Ikatan Kuat dengan Indonesia

Inka Williams dikenal sebagai model asal Australia yang tumbuh besar di Bali, Indonesia. Pengalaman hidup di Pulau Dewata membentuk karakternya yang dekat dengan alam, budaya lokal, serta spiritualitas. Ia bahkan fasih berbahasa Indonesia dan Bali, selain Inggris dan Prancis.

Karena pesona alaminya dan gaya khas tropis, Inka kerap dijuluki sebagai “Gigi Hadid dari Bali”. Aura santai namun elegan menjadi ciri khasnya, baik di pemotretan editorial maupun keseharian.

Karier Global dan Bisnis Fashion

Lahir di Melbourne pada 9 September 1999, Inka merupakan putri dari ayah berkebangsaan Australia dan ibu asal Prancis. Karier modeling-nya melesat di usia muda hingga bergabung dengan IMG Models, salah satu agensi model terbesar dunia.