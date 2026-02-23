Viral Nanda Zhafira Dihujat Netizen, Okin Pasang Badan

JAKARTA - Influencer Nanda Zhafira tengah ramai diperbincangkan netizen usai mencuatnya perseteruan kekasihnya, Niko Al Hakim alias Okin, dengan mantan istrinya, Rachel Vennya. Hal ini bermula saat Okin tak hadir di perlombaan anak dan justru terlihat bersama Nanda sehingga membuat Rachel geram.

Imbas kejadian itu, sosok Nanda ramai dihujat netizen hingga dibandingkan dengan mantan istri Okin. Di tengah ketegangan tersebut, ayah dua anak itu pasang badan untuk Nanda dan meminta warganet berhenti membenci kekasihnya.

“Andai masih banyak ruang untuk menjelaskan segala keruwetan ini, tapi gue mohon untuk stop overhate terhadapnya (Nanda), karena selama ini (dari sebelum kejadian) ia sudah banyak diam dan menanggung semuanya sendiri,” tulis Okin di Instagram @okintph, Senin (23/2/2026).

Okin pun menjelaskan sosok Nanda tak pernah mengganggu urusan pribadinya, termasuk soal pertemuannya dengan anak-anaknya. Ia mengatakan momen dirinya absen di perlombaan sang putri, Chava, merupakan kelalaiannya dan tak ada hubungannya dengan sang kekasih.

“Ketidakhadiran dalam acara kemarin memang pure kesalahan gue. Tapi, dari sebelum kejadian ini pun bola sudah bergulir ke arahnya, di mana dia selalu dibilang sebagai pengaruh atas ketidakhadiran gue. Padahal selama ini gue selalu mengusahakan untuk hadir. Bilamana ada kalanya gue tidak hadir, itu murni karena keberhalangan/kesalahan gue pribadi, bukan pengaruh orang lain,” tambahnya.