HOME WOMEN LIFE

Potret Kebersamaan Jule dan Naufal Samudra Viral di Media Sosial

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |14:53 WIB
Potret Kebersamaan Jule dan Naufal Samudra Viral di Media Sosial (Foto: Instagram)
Potret Kebersamaan Jule dan Naufal Samudra Viral di Media Sosial (Foto: Instagram)
JAKARTA – Potret kebersamaan selebgram Jule alias Julia Prastini dengan aktor muda Naufal Samudra tengah ramai diperbincangkan warganet. Keduanya dikabarkan semakin dekat setelah sebuah foto yang beredar luas di media sosial memicu berbagai spekulasi.

Rumor ini bermula dari unggahan sebuah akun yang menampilkan Naufal sedang berada di dalam mobil bersama seorang perempuan. Dalam foto tersebut, wajah sosok perempuan di sampingnya tidak terlihat jelas. Namun, warganet menduga perempuan itu adalah Jule.

Dugaan Berawal dari Outfit Serupa

Spekulasi muncul karena pakaian yang dikenakan sosok misterius tersebut dinilai identik dengan gaya Jule. Pada momen lain yang diunggah di akun pribadinya, Jule terlihat mengenakan outer cokelat dengan inner putih busana yang disebut-sebut sama persis dengan yang dipakai perempuan di dalam mobil bersama Naufal.

jule viral

Kesesuaian outfit tersebut membuat warganet mengaitkan keduanya. Tak sedikit yang kemudian menduga ada hubungan spesial di antara Jule dan Naufal.

Reaksi Warganet Beragam

Topik Artikel :
potret artis Selebgram Jule Viral
