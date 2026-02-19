Mengatasi Puasa Pertama yang Rasanya Ngantuk Banget

JAKARTA - Menjalani aktivitas sehari-hari saat puasa sering kali menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika rasa kantuk mulai menyerang di siang hari. Perubahan pola makan dan jam tidur membuat tubuh perlu beradaptasi, sehingga wajar jika energi terasa menurun dibandingkan hari biasa.

Rasa lelah dan mengantuk biasanya muncul karena tubuh kekurangan asupan energi serta perubahan ritme sirkadian atau jam biologis. Jika tidak disiasati dengan tepat, kondisi ini bisa mengganggu konsentrasi, produktivitas, bahkan suasana hati selama beraktivitas di kampus maupun di kantor.

Namun, ada sejumlah cara sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi kantuk tanpa harus membatalkan puasa. Mulai dari aktivitas fisik ringan hingga teknik relaksasi, langkah-langkah ini dapat membantu menjaga kewaspadaan dan energi tetap stabil sepanjang hari. Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip dari Journal of Sleep Research, Kamis (19/2/2026).

1. Tarik Napas Dalam

Menarik napas dalam meningkatkan kadar oksigen darah dalam tubuh. Ini memperlambat detak jantung Anda, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan sirkulasi, yang pada akhirnya membantu kinerja mental dan energi.