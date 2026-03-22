Tips Menjaga Berat Badan Setelah Lebaran, Terapkan 6 Langkah Ini

JAKARTA - Setelah merayakan Lebaran dengan berbagai hidangan lezat, banyak orang mengalami kenaikan berat badan. Konsumsi makanan tinggi kalori seperti opor, rendang, dan kue manis menjadi salah satu penyebab utama.

Namun, kenaikan berat badan setelah Lebaran dapat diatasi dengan menerapkan pola hidup sehat secara konsisten. Berikut enam langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga berat badan tetap ideal. Berikut ini penjelasannya, Minggu (22/3/2026).

1. Rutin Berolahraga

Melakukan aktivitas fisik secara teratur menjadi kunci utama dalam menjaga berat badan. Olahraga ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau jogging dapat membantu membakar kalori yang menumpuk selama Lebaran.

2. Puasa Sunnah

Menjalankan puasa sunnah dapat membantu tubuh mengontrol asupan makanan sekaligus memberikan waktu bagi sistem pencernaan untuk beristirahat. Cara ini juga efektif untuk mengembalikan pola makan yang lebih teratur.