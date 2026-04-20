HOME WOMEN HEALTH

Kebiasaan Modern yang Bisa Berakibat Fatal, Makan Tidak Teratur!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |21:12 WIB
Kebiasaan Modern yang Bisa Berakibat Fatal, Makan Tidak Teratur!
Ilustrasi
JAKARTA — Menjaga asupan makan harian masih menjadi tantangan bagi banyak orang dewasa, khususnya di wilayah perkotaan dengan ritme aktivitas tinggi. 

Jam kerja panjang, mobilitas yang padat, hingga tekanan pekerjaan kerap membuat waktu makan terlewat atau pola makan menjadi tidak teratur.

Sejumlah penelitian menguatkan fenomena tersebut. Studi dalam jurnal The American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa ketidakteraturan waktu makan dapat berdampak pada metabolisme tubuh serta kestabilan energi harian. 

Sementara itu, riset yang dipublikasikan di Nutrients menemukan bahwa gaya hidup modern cenderung mendorong konsumsi makanan praktis yang belum tentu memenuhi kebutuhan nutrisi seimbang.

Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memengaruhi konsentrasi, produktivitas, hingga kesehatan secara umum. Namun, kesadaran untuk menjaga pola makan secara konsisten masih menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian masyarakat.

