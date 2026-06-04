Mengenal Tren Biohacking, Gaya Hidup yang Bikin Umur Lebih Panjang

JAKARTA - Biohacking kini mulai populer jadi gaya hidup modern yang sudah banyak diterapkan oleh masyarakat. Biohacking sendiri adalah praktik membuat perubahan bertahap lewat gaya hidup, pola makan, atau lingkungan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kesehatan.

Melansir Scripps, Dokter Spesialis Penyakit Dalam Lorien Ahn, MD, mengungkapkan, biohacking merupakan istilah baru untuk modifikasi gaya hidup untuk meningkatkan kesehatan.

Dengan kata lain, biohacking adalah tentang "meretas" tubuh lewat sains, teknologi, dan eksperimen diri. Beberapa orang juga memanfaatkan biohacking untuk meningkatkan fungsi otak, berumur panjang, menurunkan berat badan atau mengatasi kecemasan.

Nah, berikut ini adalah biohacking yang bisa kamu lakukan sehari-hari.

8 Langkah Simpel Menerapkan Biohacking dalam Keseharian

1. Jaga Pola Makan dan Puasa Intermiten

Ada berbagai bentuk biohacking yang berfokus pada pola makan dan nutrisi. Salah satu yang populer adalah intermittent fasting (puasa intermiten), yang melibatkan pergantian antara periode makan dan puasa.