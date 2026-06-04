Viral Biohacking dengan Cuci Muka Pakai Air Es, Apakah Efektifnya?

JAKARTA - Tren biohacking semakin populer di media sosial. Salah satu metode yang banyak dilakukan adalah berendam air dingin (cold plunge) atau mencuci wajah menggunakan air es. Praktik ini diklaim dapat meningkatkan kesegaran tubuh, mengurangi peradangan, hingga membuat kulit wajah tampak lebih sehat.

Dalam dunia perawatan kulit, metode menggunakan es batu pada wajah dikenal sebagai facial icing. Teknik ini memanfaatkan suhu dingin untuk memberikan efek sementara pada kulit, seperti mengurangi bengkak dan membuat wajah tampak lebih segar. Namun, para ahli mengingatkan bahwa manfaatnya tidak bersifat permanen dan tidak bisa menggantikan perawatan kulit yang menyeluruh.

Apakah Facial Icing Efektif?

Penggunaan es batu pada wajah memang dapat memberikan sejumlah manfaat jangka pendek. Efek dingin membantu menyempitkan pembuluh darah dan mengurangi peradangan sehingga wajah terlihat lebih segar dalam waktu singkat.

Berikut beberapa manfaat yang sering dikaitkan dengan facial icing:

1. Membantu Mengurangi Wajah Bengkak