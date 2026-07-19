Rekomendasi Sampo Non SLS Brand Lokal, Bikin Rambut Sehat dan Anti Rontok

JAKARTA - Beralih ke sampo bebas SLS (Sodium Lauryl Sulfate) memang pilihan yang sangat tepat, terutama kalau kamu punya kulit kepala yang sensitif, rambut diwarnai, atau helaian rambut yang rentan kering. Sampo non-SLS biasanya memang menghasilkan busa yang lebih sedikit, tetapi formula ini jauh lebih lembut dan tidak akan mengikis minyak alami pada kulit kepala.

Berikut adalah beberapa rekomendasi sampo non-SLS brand lokal yang kualitasnya tidak kalah bagus dari merek luar.

Rekomendasi Sampo Non-SLS Brand Lokal

1. The Bath Box

Merek lokal yang satu ini sangat terkenal dengan produk perawatan tubuh dan rambut berbahan natural. Sampo dari The Bath Box tidak mengandung sulfat, silikon, maupun paraben, sehingga sangat aman untuk pemakaian jangka panjang.

Varian sampo The Bath Box antara lain Veggie Pro Nourishing Shampoo (untuk rambut kering dan bercabang) dan Velvet Balance Shampoo (anti-ketombe). Untuk membeli produk lokal yang satu ini kamu cukup merogoh kocek Rp171.000 – Rp186.000 untuk ukuran 200–250 ml.

2. Sensatia Botanicals

Berasal dari Bali, Sensatia Botanicals menawarkan rangkaian produk perawatan dengan wangi aromaterapi yang menenangkan. Semua varian samponya diformulasikan tanpa SLS dan menggunakan surfaktan dari tumbuhan yang lebih ramah untuk kulit kepala.

Adapun pilihan sampo Sensatia Botanicals, yakni Balancing Shampoo (untuk mengatasi ketombe dan minyak berlebih), Hydrating Shampoo (untuk rambut kering dan rusak), dan Nurturing Shampoo (untuk perawatan rambut sehari-hari). Kisaran harganya mulai dari Rp295.000 – Rp300.000 (ukuran 500 ml).

3. Kelaya

Brand lokal ini menghadirkan produk perawatan rambut yang diformulasikan dari bahan alami pilihan, efektif merawat rambut tanpa bahan kimia berbahaya. Tentunya Kelaya telah mengantongi sertifikat BPOM dan halal. Ditambah lagi Kelaya sudah dipercaya konsumen, sehingga meraih apresiasi Brand Choice Award dan Top Innovation Award.