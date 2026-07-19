Jangan Langsung Dibuang! Ini 9 Manfaat Ampas Kopi untuk Rumah hingga Skincare

JAKARTA - Bagi pencinta kopi, menyeduh secangkir kopi hangat di pagi hari adalah rutinitas wajib. Tapi, setelah asyik menikmati kopinya, ampasnya sering kali langsung dibuang. Padahal, sisa bubuk kopi ini punya segudang manfaat ajaib untuk kehidupan sehari-hari, lho!

Dilansir dari The Standard, ampas kopi bisa berguna mulai dari urusan rumah tangga, berkebun, sampai kecantikan. Apalagi ampas kopi adalah bahan yang ramah lingkungan.

Yuk, simak 9 cara memanfaatkan ampas kopi berikut ini!

Manfaat Ampas Kopi

1. Ampuh Menghilangkan Bau Tak Sedap

Ampas kopi mengandung nitrogen yang sangat efektif menyerap gas berbau tajam di udara. Kamu bisa menaruh semangkuk kecil ampas kopi kering di dalam kulkas atau rak sepatu untuk menetralkan bau. Selain itu, kalau tanganmu bau amis setelah memotong ikan atau bawang, gosokkan saja sedikit ampas kopi di telapak tangan lalu bilas dengan air.

2. Pupuk Alami Buat Tanaman Kesayangan

Tanaman butuh berbagai nutrisi untuk tumbuh subur, dan ampas kopi kaya akan kalsium, potasium, nitrogen, serta zat besi. Kamu cukup menaburkan ampas kopi di tanah atau mencampurnya ke dalam tumpukan kompos. Ini adalah cara murah dan alami untuk membuat tamanmu makin asri.

3. Mengusir Serangga dan Hama