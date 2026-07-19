Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Jangan Langsung Dibuang! Ini 9 Manfaat Ampas Kopi untuk Rumah hingga Skincare

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |09:02 WIB
Jangan Langsung Dibuang! Ini 9 Manfaat Ampas Kopi untuk Rumah hingga Skincare
Ampas kopi. (Foto: dok Magnific/onlyyouqj)
A
A
A

JAKARTA - Bagi pencinta kopi, menyeduh secangkir kopi hangat di pagi hari adalah rutinitas wajib. Tapi, setelah asyik menikmati kopinya, ampasnya sering kali langsung dibuang. Padahal, sisa bubuk kopi ini punya segudang manfaat ajaib untuk kehidupan sehari-hari, lho! 

Dilansir dari The Standard, ampas kopi bisa berguna mulai dari urusan rumah tangga, berkebun, sampai kecantikan. Apalagi ampas kopi adalah bahan yang ramah lingkungan. 

Yuk, simak 9 cara memanfaatkan ampas kopi berikut ini!

Manfaat Ampas Kopi

1. Ampuh Menghilangkan Bau Tak Sedap

Ampas kopi mengandung nitrogen yang sangat efektif menyerap gas berbau tajam di udara. Kamu bisa menaruh semangkuk kecil ampas kopi kering di dalam kulkas atau rak sepatu untuk menetralkan bau. Selain itu, kalau tanganmu bau amis setelah memotong ikan atau bawang, gosokkan saja sedikit ampas kopi di telapak tangan lalu bilas dengan air.

2. Pupuk Alami Buat Tanaman Kesayangan

Tanaman butuh berbagai nutrisi untuk tumbuh subur, dan ampas kopi kaya akan kalsium, potasium, nitrogen, serta zat besi. Kamu cukup menaburkan ampas kopi di tanah atau mencampurnya ke dalam tumpukan kompos. Ini adalah cara murah dan alami untuk membuat tamanmu makin asri.

3. Mengusir Serangga dan Hama

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/626/3153366//melukis-qgMy_large.jpg
Keseruan Melukis dari Ampas Kopi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement