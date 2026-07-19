Bukan Sel Telur, Ternyata Jenis Kelamin Anak Ditentukan oleh Kromosom Ayah

JAKARTA - Selama ini, masih sering terjadi salah kaprah di masyarakat yang menyudutkan pihak ibu atau perempuan ketika jenis kelamin anak yang lahir tidak sesuai dengan harapan. Padahal secara medis, penentu jenis kelamin seorang bayi bukan berasal dari sel telur ibu, melainkan dari jenis kromosom yang dibawa oleh sperma ayah atau laki-laki.

Dokter sekaligus influencer kesehatan Gia Pratama dalam unggahan video di akun Instagramnya mengatakan bahwa jenis kelamin bayi sudah ditentukan sejak awal proses pembuahan berdasarkan kombinasi pasangan kromosom dari kedua orang tua.

“Teman-teman, jenis kelamin bayi ditentukan sejak proses pembuahan dari pasangan kromosomnya,” kata dr. Gia, dikutip Minggu (18/7/2026).

Ia menjelaskan, sel telur dari ibu memiliki sifat yang konstan, yakni selalu membawa kromosom X. Sebaliknya, sperma dari ayah bersifat dinamis karena bisa membawa dua kemungkinan jenis kromosom, di mana ada dua jenis kromosom, yaitu kromosom X dan kromosom Y.

“Nah, sel telur dari ibu selalu membawa kromosom X, sedangkan sperma dari ayah bisa membawa kromosom X atau kromosom Y,” ucapnya.