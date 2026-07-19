Dokter Ungkap Alasan Merokok Bikin Anak Muda Rentan Kena Serangan Jantung

JAKARTA - Merokok saat ini sudah menjadi kebiasaan yang melekat di tengah masyarakat. Baik muda atau tua bahkan tak pandang laki-laki maupun perempuan mulai banyak yang melakukan kebiasaan merokok. Namun siapa sangka kebiasaan itu justru menjadi faktor risiko tercepat yang bisa memicu penyakit jantung.

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Bobby Arfhan Anwar dalam sebuah podcast yang diunggah di channel YouTube milik Raditya Dika mengungkapkan bahwa ada beberapa risiko pemicu penyempitan pembuluh darah pada jantung.

Risiko pada jantung, antara lain genetik, merokok, hipertensi diabetes dan kolesterol tinggi. Berbagai resiko tersebut bahkan tidak hanya mengincar orang tua tetapi anak muda khususnya kebidanan merokok. Seperti pengalaman dirinya menangani seorang pasien penyakit jantung yang cukup muda berusia 31 tahun akibat kebiasaan merokok.

“Paling banyak faktor risikonya merokok. Jadi faktor risiko yang paling cepat bikin seseorang penyempitan di usia muda itu perokok,” kata dr. Bobby, dikutip Minggu (19/7/2026).

Ia menjelaskan, hal tersebut tidak timbul secara tiba-tiba, melainkan karena kebiasaan merokok yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Ia mencontohkan seorang anak muda yang sudah memiliki kebiasaan merokok sejak masa remaja.

Secara teori, maka plak pada pembuluh darah jantung akan timbul kisaran 10 tahun kemudian. Jika tensi merokoknya semakin sering, maka plak yang timbul juga akan semakin banyak sehingga bisa menyumbang aliran pembuluh darah pada jantung.

“Teorinya 10 tahun ketika dia merokok 10 tahun, misalkan dia mulai merokok 14 tahun dan kemudian 10 tahunnya 24, plak terbentuk. Terus merokok, plaknya makin tebal, Mas. Jadi yang paling banyak bikin penyempitan di usia muda adalah perokok,” katanya.