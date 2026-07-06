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French Paradox, Rahasia Orang Prancis Jaga Jantung Tetap Sehat

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |19:07 WIB
French Paradox, Rahasia Orang Prancis Jaga Jantung Tetap Sehat
Ilustrasi jantung sehat. (Foto: dok Freepik)
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JAKARTA - Kebiasaan makan masyarakat Eropa terutama Prancis yang dikenal sering mengonsumsi makanan seperti keju, roti, hingga wine umumnya dikaitkan dengan penyakit jantung. Namun di Prancis, angka penyakit jantung justru tergolong rendah dibanding negara lain.

Hal ini dikenal sebagai fenomena French Paradox. Sebuah akun X @0xZiia membahas soal fenomena ini.

“Orang Prancis sarapan roti, makan keju tiap hari, minum wine, jarang ke gym. Tapi angka penyakit jantung mereka salah satu yang terendah di dunia. Peneliti nyebutnya French Paradox. Rahasianya bukan di menu, tapi di kebiasaan makan,” tulis akun tersebut.

Menurut utas itu, salah satu kebiasaan yang paling berpengaruh adalah porsi makan yang relatif kecil. Masyarakat Prancis memang tidak menjalani diet ketat, namun mereka terbiasa menyantap makanan dalam jumlah yang wajar sejak awal.

“Kebiasaan pertama, porsi kecil dan mereka gak nambah. Croissant di Paris ukurannya sekitar setengah dari yang dijual di mall Jakarta. Mereka gak diet, porsinya aja yang dari awal masuk akal,” lanjutnya.

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