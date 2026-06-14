Bahaya Rebahan Setelah Makan Banyak, Bikin Deg-degan!

JAKARTA – Rasa berdebar, dada terasa penuh, hingga napas menjadi lebih pendek setelah makan dalam porsi besar sering kali membuat seseorang khawatir mengalami gangguan jantung. Padahal, kondisi tersebut bisa saja merupakan respons normal tubuh yang terjadi saat sistem pencernaan bekerja lebih keras mengolah makanan.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Cecep Hermawan, dalam unggahan di akun Instagramnya menjelaskan bahwa fenomena tersebut memiliki kaitan erat dengan proses pencernaan yang berlangsung setelah seseorang makan dalam jumlah banyak.

Menurut dr. Cecep, ketika tubuh menerima asupan makanan dalam porsi besar, sistem pencernaan, terutama usus, membutuhkan lebih banyak energi dan aliran darah untuk mengolah makanan tersebut. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras untuk memastikan pasokan darah ke seluruh tubuh tetap terpenuhi.

"Waktu kita makan porsi besar, usus butuh tambahan aliran darah yang lumayan banyak buat proses pencernaan. Nah, jantung pun ikut kerja lebih keras buat memastikan sisa tubuh tetap terpasok. Makanya muncul sensasi deg-degan itu," kata dr. Cecep.

Jantung Berdebar

Selain jantung berdebar, sebagian orang juga mengeluhkan napas yang terasa lebih pendek atau sesak setelah makan terlalu banyak. Kondisi ini berkaitan dengan lambung yang mengembang akibat menampung makanan dalam jumlah besar.