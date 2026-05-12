Penyakit Jantung Mulai Serang Gen Z, Ini Biang Keroknya!

JAKARTA - Penyakit jantung yang selama ini identik dengan usia lanjut kini semakin banyak ditemukan pada kelompok usia muda, termasuk generasi Z. Gaya hidup modern hingga kebiasaan sehari-hari disebut menjadi pemicu utama meningkatnya kasus tersebut.

Dokter sekaligus edukator kesehatan, Adam Prabata, menyoroti tren meningkatnya kasus penyakit jantung pada usia muda di Indonesia. Lewat unggahan di akun X @AdamPrabata, dr. Adam mengungkap rata-rata usia diagnosis pertama penyakit jantung di Indonesia kini semakin muda dalam satu dekade terakhir.

Dari yang semula 48,5 tahun pada 2013 menjadi 43,2 tahun pada 2023.

“Rata-rata usia diagnosis pertama penyakit jantung di Indonesia makin muda, dari 48,5 tahun pada 2013 menjadi 43,2 tahun pada 2023,” tulis Adam.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan semakin banyak anak muda yang mengalami serangan jantung. Padahal dahulu penyakit ini identik dengan kelompok usia lanjut.