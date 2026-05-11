Kenapa Jantung Berdebar dan Napas Ngos-ngosan saat Marah? Ini Cara Mengatasinya

JAKARTA - Jantung berdebar dan napas terasa ngos-ngosan saat marah ternyata merupakan respons alami tubuh terhadap emosi yang memuncak. Meski sering dianggap biasa, kondisi tersebut juga bisa menjadi tanda gangguan kesehatan tertentu apabila terjadi berulang atau disertai gejala lain.

Secara umum, jantung berdebar dan sesak napas dapat muncul setelah aktivitas berat, olahraga, atau ketika seseorang mengalami tekanan emosional seperti marah dan cemas. Namun dalam beberapa kasus, kondisi ini juga berkaitan dengan gangguan kesehatan fisik maupun mental.

Penyebab Jantung Berdebar dan Napas Ngos-ngosan

Berikut beberapa kondisi yang dapat memicu jantung berdebar dan sesak napas yang dilansir dari laman Mandaya Hospitals Group:

1. Kecemasan

Saat seseorang merasa cemas atau marah, tubuh akan mengaktifkan sistem saraf otonom yang mengatur detak jantung, pernapasan, dan respons tubuh lainnya. Akibatnya, jantung berdetak lebih cepat dan napas terasa pendek.

Selain itu, kecemasan juga dapat memicu gejala lain seperti tubuh gemetar, berkeringat dingin, otot tegang, mudah lelah, hingga gangguan pencernaan.

Jika kecemasan muncul terus-menerus tanpa penyebab yang jelas, kondisi ini sebaiknya diperiksakan ke dokter karena bisa mengarah pada gangguan kecemasan atau gangguan panik.