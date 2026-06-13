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Benarkah Alpukat Bikin Kolesterol? Ini Kata Dokter

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |10:00 WIB
Benarkah Alpukat Bikin Kolesterol? Ini Kata Dokter
Alpukat. (Foto: dok Freepik/stockking)
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JAKARTA - Beberapa orang masih beranggapan bahwa mengonsumsi alpukat bikin kolesterol tinggi, serangan jantung hingga stroke. Apakah pernyataan tersebut benar?

Dokter dan Influencer Kesehatan Gerry Adrian mengungkapkan bahwa alpukat memiliki lemak baik. Justru alpukat baik untuk mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke.

“Kalau kamu makan jeroan, gorengan, margarin, dan ultra processor food, iya kamu sedang menumpuk lemak jahat. Tapi alpukat justru punya lemak baik. Kita harus bedakan mana lemak jahat dan lemak baik,” tuturnya.

Menurutnya, alpukat bisa menurunkan kolesterol jahat (LDL) dan menaikkan kolesterol baik (HDL). Tak hanya itu, alpukat juga kaya serat, jadi bisa membantu kontrol gula darah, bikin pencernaan jadi lancar, serta menjaga kesembangan bakteri baik di usus.

“Bahkan alpukat bisa bantu kontrol berat badan karena bisa bikin kenyang lebih lama,” kata dr. Gerry. 

Oleh karena itu, alpukat termasuk ke dalam superfood. So, kalau kamu mencintai jantung dan pencernaan, yuk rutin makan alpukat.

(Agustina Wulandari )

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