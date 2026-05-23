Lagi Diet? Coba 5 Olahan Alpukat Ini Dijamin Bikin Kenyang Lebih Lama

ALPUKAT dikenal sebagai salah satu buah favorit untuk program diet karena kandungan lemak sehatnya yang membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Selain itu, alpukat juga kaya akan vitamin dan mineral seperti vitamin E, vitamin C, folat, hingga magnesium yang baik untuk metabolisme tubuh.

Meski tinggi kalori, jenis lemak dalam alpukat termasuk lemak tak jenuh yang justru dapat membantu menjaga kadar kolesterol tetap stabil. Tidak heran jika buah ini sering dijadikan bahan utama berbagai menu sehat untuk diet.

Berikut 5 ide olahan alpukat yang bisa kamu coba di rumah:

1. Avocado Toast

Avocado toast merupakan roti panggang yang diolesi alpukat tumbuk. Biasanya, avocado toast ditambah telur dan tomat segar untuk sarapan praktis dan bergizi.

Bahan yang diperlukan membuat avocado toast:

- 2 lembar roti tawar

- 1/2 buah alpukat matang

- 1 butir telur ceplok

- 1 sdt air jeruk nipis

- 1 buah tomat kecil (potong dadu)

- 3 siung bawang merah (iris)

- Garam dan merica secukupnya

Cara membuat avocado toast:

- Haluskan alpukat, campur dengan air jeruk nipis, tomat, dan bawang merah.

- Tambahkan garam dan merica, aduk rata.

- Oleskan ke roti panggang, lalu beri telur ceplok di atasnya.

2. Sandwich Alpukat

Sandwich alpukat merupakan perpaduan roti gandum, alpukat, selada, dan tomat. Makanan ini cocok jadi menu makan siang ringan namun mengenyangkan.

Bahan yang diperlukan untuk membuat sandwich alpukat:

- 4 lembar roti tawar

- 1 buah alpukat

- 2 lembar selada

- 4 iris tomat

- Mayones secukupnya

- Margarin secukupnya

Cara membuat sandwich alpukat:

- Panggang roti dengan margarin hingga kecoklatan.

- Olesi roti dengan mayones.

- Susun selada, tomat, dan alpukat di atas roti.

- Tutup dengan roti lainnya, lalu potong dua.