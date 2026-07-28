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Viral! Jamaah Lakukan Olahraga Ringan Usai Salat Subuh di Dalam Masjid

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |06:04 WIB
Viral! Jamaah Lakukan Olahraga Ringan Usai Salat Subuh di Dalam Masjid
Viral jamaah salat subuh lakukan olahraga di dalam masjid. (Foto: dok Instagram/hari.bugar)
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JAKARTA - Viral di media sosial jamaah lansia salat subuh berolahraga di dalam masjid. Postingan ini dibagikan oleh influencer olahraga, Hari Bugar lewat akun Instagram pribadinya. 

Dalam video tersebut, terlihat para jamaah salat subuh mengikuti gerakan olahraga dari seorang instruktur, Hari Bugar. Hari Bugar dikenal aktif membagikan momen berolahraga bersama lansia.

Di video yang tengah viral ini tampak para pria dan wanita lansia melakukan gerakan olahraga ringan, seperti squat, calf raises, dan wall sit.

Dalam caption video yang diunggah di akun hari.bugar tertulis, “Ikhtiar ibadah dengan maksimal melalui penguatan otot kaki program olahraga berjamaah.”

Unggahan ini diposting ulang oleh binaragawan ternama, Ade Rai. Dalam postingannya, Ade Rai menulis, “Kreatif mensiasati waktu, salah satunya memasukan kegiatan latihan beban pada rutinitas yang sering kita lakukan.. mudah dan murah hanya menggunakan tubuh sendiri, investasi yang paling bijaksana…”

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