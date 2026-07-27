Mitos atau Fakta: Olahraga Lari Ternyata Bisa Tingkatkan Plak Jantung?

BELAKANGAN, ramai diperbincangkan anggapan bahwa rutin lari, terutama maraton, dapat memicu munculnya plak di pembuluh darah jantung. Namun, apakah kabar tersebut benar fakta atau hanya sebuah mitos semata?

Menanggapi hal tersebut, dokter Adam Prabata memberikan penjelasan. Menurutnya, temuan tersebut memang didukung sejumlah penelitian ilmiah. Namun tidak boleh disimpulkan secara sepihak.

1. Olahraga Lari Ternyata Bisa Tingkatkan Plak Jantung?

Menurut dr Adam, plak merupakan penumpukan kolesterol dan komponen lain di pembuluh darah. Jika plak terus bertambah dan menebal, aliran darah bisa menyempit sehingga meningkatkan risiko serangan jantung.

dr. Adam mengutip sebuah penelitian yang melibatkan sekitar 550 partisipan. Penelitian ini melibatkan atlet olahraga endurance sejak muda, atlet yang mulai berlatih setelah usia 30 tahun, dan orang dewasa sehat yang bukan atlet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin melakukan olahraga endurance memiliki risiko 86 persen lebih tinggi memiliki lebih dari satu plak di pembuluh darah jantung dibandingkan orang dewasa sehat yang tidak rutin menjalani olahraga endurance.

Temuan serupa juga ditemukan dalam penelitian terhadap pelari maraton. Meski volume plak di pembuluh darah jantung lebih tinggi, diameter pembuluh darah mereka tidak mengalami penyempitan yang signifikan.