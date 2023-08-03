10 Olahraga Peninggi Badan di Rumah yang Efektif, Bisa Lakukan Jogging

SEPULUH olahraga peninggi badan di rumah yang efektif begitu beragam. Ini pun sangat aman dilakukan tanpa harus mengeluarkan biasa banyak.

Olahraga memang ada begitu banyak. Selain untuk kesehatan, manfaat olahraga bisa juga untuk meninggikan badan.

Aktivitas ini sangat cocok digunakan bagi mereka yang ingin tampil dengan lebih proposional.

Melansir berbagai sumber, Kamis (3/8/2023), berikut olahraga peninggi badan di rumah efektif.

10 olahraga peninggi badan di rumah yang efektif

1. Lompat tali

Lompat tali mungkin sering dilakukan karena olahraga satu ini seperti bermain. Namun, di balik kegiatan melompat secara konstan, lompat tali bermanfaat untuk membuat banyak otot berkontraksi dan meregang sehingga sangat membantu memicu peningkatan tinggi badan.

Olahraga lompat tali pun bisa dilakukan pada pagi hari atau sore hari ketika waktu senggang di rumah.

2. Basket

Olahraga peninggi badan di rumah yang efektif dilakukan adalah basket. Hal itu lantaran olahraga satu ini dianggap memiliki gravitasi dengan naik ke udara secara vertikal, sehingga membuat otot mengalami peregangan dan tulang tumbu lebih tinggi.

Selain itu, olahraga basket yang memiliki gerakan melompat dan berlari akan membuat pertumbuhan akan merasakan beberapa guncangan. Jika sudah seperti itu, tubuh secara otomatis mengalirkan banyak darah ke lempeng tersebut yang nantinya dapat memicu pertumbuhan dengan maksimal.

4. Bersepeda

Bersepeda merupakan olahraga yang santai, tapi memiliki manfaat bagi pertumbuhan tubuh juga lho.

Pasalnya, bersepeda akan membuat tubuh bagian bawah otomatis bekerja lebih keras karena harus mengayuh pedal. Inilah yang membuat aliran aliran darah pada otot paha dan lutut meningkat, sehingga pertumbuhan tubuh bagian bawah pun dapat.

5. Pull up

Pull up merupakan latihan kekuatan fisik yang bertujuan mempertahankan dan meningkatkan massa otot, terutama otot tubuh bagian atas seperti lengan, punggung, dan bahu.

Tulang tubuh bagian atas akan berkontraksi selama gerakan pull-up. Kontraksi dan peregangan bagian ini dapat meningkatkan pembentukan tulang dan berpengaruh pada peningkatan tinggi badan.