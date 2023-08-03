Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

10 Olahraga Peninggi Badan di Rumah yang Efektif, Bisa Lakukan Jogging

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |12:53 WIB
10 Olahraga Peninggi Badan di Rumah yang Efektif, Bisa Lakukan Jogging
Olahraga peninggi badan yang efektif di rumah. (Foto: freepik)
A
A
A

SEPULUH olahraga peninggi badan di rumah yang efektif begitu beragam. Ini pun sangat aman dilakukan tanpa harus mengeluarkan biasa banyak.

Olahraga memang ada begitu banyak. Selain untuk kesehatan, manfaat olahraga bisa juga untuk meninggikan badan.

Aktivitas ini sangat cocok digunakan bagi mereka yang ingin tampil dengan lebih proposional.

Melansir berbagai sumber, Kamis (3/8/2023), berikut olahraga peninggi badan di rumah efektif.

10 olahraga peninggi badan di rumah yang efektif

1. Lompat tali

Lompat tali mungkin sering dilakukan karena olahraga satu ini seperti bermain. Namun, di balik kegiatan melompat secara konstan, lompat tali bermanfaat untuk membuat banyak otot berkontraksi dan meregang sehingga sangat membantu memicu peningkatan tinggi badan.

Olahraga lompat tali pun bisa dilakukan pada pagi hari atau sore hari ketika waktu senggang di rumah.

2. Basket

Olahraga peninggi badan di rumah yang efektif dilakukan adalah basket. Hal itu lantaran olahraga satu ini dianggap memiliki gravitasi dengan naik ke udara secara vertikal, sehingga membuat otot mengalami peregangan dan tulang tumbu lebih tinggi.

Selain itu, olahraga basket yang memiliki gerakan melompat dan berlari akan membuat pertumbuhan akan merasakan beberapa guncangan. Jika sudah seperti itu, tubuh secara otomatis mengalirkan banyak darah ke lempeng tersebut yang nantinya dapat memicu pertumbuhan dengan maksimal.

4. Bersepeda

Bersepeda

Bersepeda merupakan olahraga yang santai, tapi memiliki manfaat bagi pertumbuhan tubuh juga lho.

Pasalnya, bersepeda akan membuat tubuh bagian bawah otomatis bekerja lebih keras karena harus mengayuh pedal. Inilah yang membuat aliran aliran darah pada otot paha dan lutut meningkat, sehingga pertumbuhan tubuh bagian bawah pun dapat.

5. Pull up

Pull up merupakan latihan kekuatan fisik yang bertujuan mempertahankan dan meningkatkan massa otot, terutama otot tubuh bagian atas seperti lengan, punggung, dan bahu.

Tulang tubuh bagian atas akan berkontraksi selama gerakan pull-up. Kontraksi dan peregangan bagian ini dapat meningkatkan pembentukan tulang dan berpengaruh pada peningkatan tinggi badan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/612/3040688/okezone-Hm5h_large.jpg
Okezone Kembali Gelar Kegiatan Kepengen Jogging, Kompak Kenakan Outfit Berwarna Hitam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/26/612/2753754/3-manfaat-rajin-jogging-pagi-dan-sore-hari-k4gNkAzqjf.jpg
3 Manfaat Rajin Jogging Pagi dan Sore Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/21/612/2582851/mengenal-aqua-jogging-lari-di-dalam-air-yang-minim-risiko-kZhOv8DKMS.jpg
Mengenal Aqua Jogging, Lari di Dalam Air yang Minim Risiko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/15/481/2214837/4-olahraga-yang-bisa-kamu-lakukan-saat-puasa-72VnlQZPXy.jpg
4 Olahraga yang Bisa Kamu Lakukan saat Puasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/06/481/2075546/supaya-kalori-terbakar-optimal-berapa-lama-kita-harus-jogging-rdqrZvyhla.jpg
Supaya Kalori Terbakar Optimal, Berapa Lama Kita Harus Jogging?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/13/194/1921794/intip-gaya-sporty-manajer-timnas-indonesia-yuliana-tasno-saat-berolahraga-bikin-pingin-gerah-bareng-Qfuuwo4mfr.jpg
Intip Gaya Sporty Manajer Timnas Indonesia Yuliana Tasno saat Berolahraga, Bikin Pingin Gerah Bareng!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement