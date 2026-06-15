Dokter Ungkap Pasang Ring Jantung hingga Belasan Bisa Berakibat Fatal

JAKARTA - Banyak pasien penyakit jantung yang menganggap pemasangan ring jantung adalah solusi utama untuk mengatasi penyumbatan pembuluh darah. Bahkan ada yang berani memasang hingga belasan ring jantung.

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Nancy Virginia, SpJP(K), FIHA, FAsCC, FAPSC menjelaskan pemasangan ring jantung dalam jumlah terlalu banyak justru bukan kondisi yang ideal bagi pasien. Menurut dr. Nancy, semakin banyak ring jantung yang dipasang, maka semakin mudah pula untuk kembali terjadi penyumbatan.

“Saya pribadi tidak prefer untuk pasang pasien sampai 11 ring. Karena prinsip umumnya adalah semakin banyak ring dipasang, semakin gampang dia nyumbat lagi,” ujar dr. Nancy dalam Health Talk Kalbe Love The Beat, Sabtu (13/6).

Menurutnya, setiap ring yang dipasang merupakan benda asing yang ditempatkan di dalam pembuluh darah. Meski teknologi ring saat ini sudah jauh lebih canggih dan dilapisi obat khusus, tetap ada kemungkinan tubuh memberikan reaksi tertentu.

“Ring itu dari metal yang disalut obat. Pada beberapa pasien yang sangat sensitif, dia akan timbul reaksi inflamasi sehingga ring yang dipasang itu gampang nyumbat lagi,” tuturnya.