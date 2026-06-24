Baru Pasang Ring Jantung, Tio Pakusadewo Tetap Merokok dan Minum Kopi Hitam

JAKARTA - Aktor senior Tio Pakusadewo mengungkapkan bahwa dirinya masih mempertahankan sejumlah kebiasaan lama meski baru menjalani operasi pemasangan ring jantung. Tio mengaku masih rutin merokok dan menikmati kopi hitam setiap hari.

"Masih ngopi, ngerokok masih. Kopi hitam dong," ujar Tio Pakusadewo saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Tak hanya itu, Tio juga mengatakan dirinya tidak menjalani pola makan khusus atau diet ketat setelah menjalani tindakan medis tersebut. Menurutnya, kondisi kesehatannya saat ini masih cukup baik untuk menikmati berbagai jenis makanan.

"Makanan sih bebas, makan apa aja. Aman ya, bisa semuanya dicobain," imbuhnya.