Mengenal Kimpul, Umbi Lokal Gluten Free yang Bisa Jadi Pengganti Nasi

UMBI-umbian lokal kini semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat yang tengah menerapkan gaya hidup sehat. Salah satu komoditas bahan pangan lokal yang patut dilirik sebagai alternatif pengganti nasi adalah kimpul atau talas belitung.

Selain menyehatkan, umbi tradisional ini menyimpan berbagai kebaikan nutrisi untuk tubuh. Soal sederet manfaat dari kimpul ini sendiri, turut diungkap Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin.

1. 3 Keunggulan Utama Kimpul untuk Kesehatan

Menkes Budi membeberkan setidaknya ada 3 keunggulan utama kimpul untuk kesehatan. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, ia mengajak masyarakat untuk mulai melirik kimpul sebagai sumber karbohidrat sehari-hari.

“Ada tiga manfaat kimpul untuk kesehatan kalian. Teman-teman, karbohidrat dari kimpul ini termasuk karbohidrat kompleks, beda dengan karbohidrat nasi yang simpel,” ujar Budi.

Manfaat pertama dan kedua berkaitan erat dengan jenis karbohidrat kompleks yang dikandungnya. Menkes Budi menjelaskan bahwa struktur karbohidrat kompleks pada kimpul memerlukan waktu lebih lama untuk dicerna oleh tubuh.

Hal ini membuat perut tidak mudah merasa lapar sekaligus membantu menjaga kestabilan kadar gula darah. Dengan begitu, gula darah tidak melonjak secara drastis setelah makan.

“Akibatnya apa? Kalau kita makan kimpul, ini rasa kenyangnya kita lama,” ucap Menkes Budi.