‎Kekayaan Kuliner Thailand dari Perjalanan Rasa, Budaya hingga Filosofi

JAKARTA - Warisan kuliner Thailand dikenal luas tidak hanya karena cita rasanya yang khas, tetapi juga karena cerita, budaya, dan filosofi yang terkandung di balik setiap hidangan. Minat konsumen Indonesia terhadap hidangan internasional autentik dengan kualitas premium dari Thailand pun kini meningkat.

Hal ini menjadi dasar bagi Department of International Trade Promotion (DITP), Kementerian Perdagangan Thailand untuk mengadakan Thai Select. DITP akan menyelenggarakan sebuah pengalaman fine dining eksklusif yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran serta memperdalam pemahaman konsumen Indonesia terhadap sertifikasi Thai Select sekaligus menampilkan kekayaan dan keragaman kuliner Thailand dari berbagai wilayah.

Para tamu yang terpilih akan memperoleh kesempatan langka untuk menikmati perjalanan gastronomi menyeluruh menjelajahi Thailand tanpa harus meninggalkan tempat duduk mereka, dengan mengeksplorasi karakter kuliner dari Thailand Utara, Thailand Timur Laut (Isaan), Thailand Tengah, dan Thailand Selatan. Setiap wilayah memiliki sejarah, bahan baku, teknik memasak, serta filosofi rasa yang berbeda, memberikan pemahaman yang lebih mendalam akan kekayaan kuliner Thailand.

Para tamu undangan meliputi diplomat tingkat tinggi, pimpinan dunia usaha, tokoh media, jurnalis kuliner, kritikus makanan, food blogger terkemuka, serta Key Opinion Leaders (KOL) terpilih. Pada kesempatan ini, akan disajikan enam hidangan terkurasi yang dipersiapkan oleh chef utama Chao Phraya Restaurant Jakarta.

Setiap sajian menonjolkan keseimbangan rasa manis, asam, asin, dan pedas yang menjadi ciri khas kuliner Thailand, dengan penggunaan bahan-bahan tradisional pilihan. Setiap hidangan juga akan disertai dengan narasi yang menjelaskan asal-usul, latar belakang budaya, serta alasan mengapa hidangan tersebut mewakili wilayahnya. Melalui pendekatan storytelling ini, makanan tidak hanya dinikmati sebagai sajian, tetapi juga sebagai medium untuk menyampaikan identitas dan warisan kuliner Thailand.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)