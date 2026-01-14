Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Kuliner Lezat dan Wajib Dicoba saat Liburan di Singapura, Wajib Masuk List!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |07:00 WIB
Kuliner Lezat dan Wajib Dicoba saat Liburan di Singapura, Wajib Masuk List!
Tiket Pesawat Jakarta - Singapore. (Foto: dok Traveloka)
JAKARTA - Singapura, meskipun kecil sebagai negara, selalu berhasil menarik perhatian dengan segala pesonanya. Dari gedung pencakar langit yang modern hingga keindahan taman kota yang rapi, Singapura menawarkan pengalaman wisata yang tak terlupakan. Tapi, salah satu daya tarik utama yang tidak boleh dilewatkan adalah kuliner Singapura yang terkenal enak dan beragam.

Tidak hanya makanan khas lokal, Singapura juga menjadi tempat bertemunya berbagai budaya yang tercermin dalam makanan-makanan lezatnya. Jika berencana untuk berkunjung ke Singapura, pastikan untuk mencari tiket pesawat Jakarta - Singapore, agar perjalanan semakin mudah dan praktis.

Berikut adalah lima tempat kuliner di Singapura yang wajib dicoba untuk menikmati kelezatan sejati dari negeri ini.

1. Hainanese Chicken Rice

Hainanese Chicken Rice adalah salah satu hidangan paling terkenal dan wajib dicoba di Singapura. Terbuat dari ayam yang dimasak dengan cara yang sederhana namun penuh rasa, dipadukan dengan nasi yang dimasak dengan kaldu ayam, hidangan ini sangat populer di kalangan wisatawan dan warga setempat.

Biasanya disajikan dengan sambal dan saus jahe, yang menambah cita rasa gurih dan pedas. Restoran seperti Tian Tian Hainanese Chicken Rice di Maxwell Food Centre adalah tempat yang terkenal menyajikan hidangan ini dengan sempurna.

2. Chilli Crab

      
Telusuri berita women lainnya
