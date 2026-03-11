Kisah Sedih Deddy Corbuzier Minta Izin Vidi Aldiano Lepas Alat Pelacak Kesehatan Whoop

JAKARTA - Sahabat dekat Vidi Aldiano, Deddy Corbuzier, menghapus pemasangan (uninstall) alat pelacak kesehatan Whoop yang digunakan untuk memantau kondisi kesehatan Vidi selama 24/7. Hal tersebut dilakukan usai almarhum Vidi meninggal dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, pada Minggu, 8 Maret 2026.

Hal tersebut diungkapkan Deddy dalam unggahan Instagram-nya. Terlihat dalam unggahan itu tangkapan layar Whoop yang mencantumkan nama Vidi Aldiano sebagai salah satu pengguna yang bisa ia pantau data kesehatannya.

“Vid.. Gue ijin lepas Whoop gue ya Vid.. Gue pakai ini cuma buat pantau loe tiap hari..,” tulis Deddy dalam keterangan unggahannya, dikutip Selasa (10/3/2026).

Ia pun mengungkapkan bahwa alasan dirinya menghapus pemasangan Whoop itu karena data dari Vidi Aldiano sudah tidak terlihat lagi pada Senin, 9 Maret 2026. Menurutnya, Whoop itu kehilangan fungsinya jika data Vidi sudah tidak ada di dalamnya.

“Hari ini gue liat udah ga ada data loe Vid.. Jadi ga ada gunanya lagi buat gue pake.. So.. I'll take it off ya..,” ucap dia.