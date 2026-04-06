Makin Erat, Keluarga Vidi Aldiano Rutin Masak Sop Buntut untuk Sheila Dara

JAKARTA - Hubungan Sheila Dara dan keluarga almarhum Vidi Aldiano terpantau makin erat. Ayah almarhum, Harry Kiss, bahkan mengungkap bentuk perhatian keluarganya kepada sang menantu.

Hingga kini, Harry Kiss mengaku sangat menjaga perasaan Sheila dan tetap memberikan perhatian lewat hal-hal kecil, seperti makanan.

Meski jarang tampil bersama di depan publik, Harry memastikan Sheila tetap dalam kondisi sehat.

"Nah, hari ini nanti saya tanya ke Sheila, mau dimasakin apa. Biasanya request-nya sop... Ah, biasanya oxtail soup (sop buntut), ayam Madinah, khas rumah saya," tutur Harry Kiss di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin (6/4/2026).

Harry juga mengungkapkan bahwa hubungan istrinya dengan sang menantu bahkan terlihat seperti sahabat. Keduanya masih sering meluangkan waktu khusus untuk berkumpul bersama.