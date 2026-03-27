HOME WOMEN FASHION

Baju ‘Fancy’ Vidi Aldiano Disumbangkan ke Panti Asuhan, Harry Kiss: Ustaznya Jadi Keren

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |17:55 WIB
Baju ‘Fancy’ Vidi Aldiano Disumbangkan ke Panti Asuhan, Harry Kiss: Ustaznya Jadi Keren (Foto: Instagram)
JAKARTA - Keluarga almarhum Vidi Aldiano telah menyumbangkan barang-barang peninggalan sang penyanyi untuk kegiatan sosial.

Ayah Vidi, Harry Kiss, menyebut distribusi pakaian anaknya kini tengah berlangsung. Ia bahkan sempat berkelakar mengenai baju-baju milik Vidi yang dikenal modis dan mewah, yang kini dipakai oleh pengurus panti asuhan.

“Sedang berlangsung. Tiba-tiba ustaz dari suatu pesantren pakai baju fancy. Ditanya, ‘Ustaz, kok pakai baju fancy begitu?’ Dijawab, ‘Ini bajunya Vidi.’ Oh...” ujar Harry Kiss di area TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

Harry menyebut sebagian besar pakaian Vidi disalurkan ke panti asuhan di bawah koordinasi istrinya, Besbarini.

“Ke panti asuhan semua, hampir semua. Sebagian itu kemarin ke mana, Bu Besba yang mengatur ke panti-panti asuhan,” jelasnya.

Telusuri berita women lainnya
