Ayah Vidi Aldiano Kenang Tradisi Unik Foto Lebaran: Tahun Ini Bingung, Tukang Idenya Sudah Meninggal

JAKARTA - Keluarga almarhum Vidi Aldiano harus berlapang dada merayakan Lebaran tanpa sosok sang penyanyi. Jika biasanya dirayakan dengan penuh keceriaan, suasana Lebaran keluarga Vidi tahun ini akan terasa berbeda.

Sang ayah, Harry Kiss, mengenang ritual unik yang selalu dilakukan keluarganya setiap tahun, yakni foto keluarga bertema.

Pada momen tersebut, Vidi menjadi sosok kreatif di balik konsep unik foto keluarga mereka. Mulai dari tema nelayan hingga pahlawan super, semuanya berasal dari ide sang penyanyi.

"Lebaran itu kita punya ritual-ritual ya. Jadi ritual foto yang sudah jelas. Fotonya biasanya kita ambil di depan rumah dengan berbagai tema. Ya, ada tema nelayan, tema tukang kopi, ada tema apa lagi kemarin? Avengers, Power Rangers... ya lucu-lucu," ujar Harry Kiss saat ditemui di TPU Tanah Kusir, belum lama ini.

Kini, Harry mengaku bingung menjalani tradisi tersebut tanpa kehadiran sang putra.