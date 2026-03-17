Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Jangan Sampai Salah Pakai Bantal Leher saat Mudik, Ini Tips ala Menkes Budi

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |14:39 WIB
Tips Pakai Bantal Leher saat Mudik ala Menteri Kesehatan, Jangan Sampai Salah! (Foto: IG Menkes BGS)
A
A
A

JAKARTA - Menggunakan bantal leher saat perjalanan jauh diminati masyarakat, khususnya pada musim mudik Lebaran 2026. Bantal ini bisa menjadi penyangga kepala, terutama saat hendak beristirahat di dalam kendaraan.

Namun, penggunaan bantal leher sering kali salah kaprah dan justru membuat tidak nyaman. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan penggunaan bantal leher yang salah dapat menyebabkan rasa sakit di area leher dan kepala selama perjalanan.

“Kalau kita mudik sering ketiduran, kan. Nah, kepala kita sering jatuh ke depan. Itu bisa bikin leher kita kaku,” ucap Menteri Budi dalam akun Instagram-nya @bgsadikin, Selasa (17/3/2026).

Menteri Budi mencontohkan penggunaan bantal leher bukan diletakkan di area leher belakang karena dapat membuat pengguna terasa terganjal. Bantal tersebut justru sebaiknya digunakan di area dagu untuk menopang kepala saat menunduk ketika tertidur di kendaraan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/25/3208033//air_terjun-Rjg1_large.jpg
Destinasi Wisata di Wonosobo yang Wajib Disinggahi Saat Mudik Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/337/3208073//viral-S7tR_large.jpg
Macet Horor saat Mudik Lebaran, Pembayaran Tol Tanpa Gerbang Bisa Jadi Solusi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/337/3208064//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-ELOH_large.jpg
One Way Nasional Resmi Disetop, Arus Mudik Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/25/3208024//wisata-1DYS_large.jpg
Rekomendasi Wisata di Gunung Kidul, Pas untuk Liburan Saat Mudik Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/337/3208034//pemerintah-FJ13_large.jpg
Arus Mudik Lebaran di PLBN Long Nawang Masih Lengang, Petugas Siaga Jaga Perbatasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/15/3208030//mitsubishi-147j_large.jpg
Mitsubishi Siapkan 65 Diler Siaga hingga 24 Maret 2026
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement