Jangan Sampai Salah Pakai Bantal Leher saat Mudik, Ini Tips ala Menkes Budi

JAKARTA - Menggunakan bantal leher saat perjalanan jauh diminati masyarakat, khususnya pada musim mudik Lebaran 2026. Bantal ini bisa menjadi penyangga kepala, terutama saat hendak beristirahat di dalam kendaraan.

Namun, penggunaan bantal leher sering kali salah kaprah dan justru membuat tidak nyaman. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan penggunaan bantal leher yang salah dapat menyebabkan rasa sakit di area leher dan kepala selama perjalanan.

“Kalau kita mudik sering ketiduran, kan. Nah, kepala kita sering jatuh ke depan. Itu bisa bikin leher kita kaku,” ucap Menteri Budi dalam akun Instagram-nya @bgsadikin, Selasa (17/3/2026).

Menteri Budi mencontohkan penggunaan bantal leher bukan diletakkan di area leher belakang karena dapat membuat pengguna terasa terganjal. Bantal tersebut justru sebaiknya digunakan di area dagu untuk menopang kepala saat menunduk ketika tertidur di kendaraan.