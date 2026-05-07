Waspada Virus Hanta, Menkes Budi Minta WHO Lakukan Screening

JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi soal Virus Hanta yang menjadi sorotan dunia setelah muncul dan menginfeksi tiga orang di kapal pesiar MV Hondius di Tanjung Verde.

Budi mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan World Healthy Organization (WHO) untuk melakukan screening terhadap penyebaran virus tersebut. Terlebih ia menyebut bahwa virus Hanta merupakan salah satu virus berbahaya.

“Ini virus ini kan virus yang lumayan berbahaya. Jadi kita udah koordinasi dengan WHO. Kita minta ke WHO untuk bisa lakukan screeningnya,” kata Menkes saat diwawancarai di Kantor Kementerian Kesehatan, Kamis (7/5/2026).

Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa virus tersebut saat ini masih terkonsentrasi di kapal dan belum menyebar. Namun pihaknya saat ini sudah mengupayakan antisipasi dengan mempersiapkan berbagai screening virus yang dimiliki seperti rapid test dan mesin PCR.

“Tapi yang hasil masukannya kita terima memang itu masih terkonsentrasi di kapal itu. Jadi belum menyebar kemana-mana. Yang kita lakukan kita mempersiapkan agar screeningnya kita punya. Apakah itu dalam bentuk rapid test kayak kita COVID dulu maupun reagen-reagen yang digunakan di mesin PCR,” ucap dia

Di sisi lain, pihaknya saat ini juga masih fokus ke dalam survielance atau pengawasan ketat. Sehingga penanganan bisa segera dilakukan jika virus tersebut benar-benar menyebar.

"Jadi sekarang kita masih fokus ke surveillance supaya kalau ada apa-apa kita bisa cepat tahu,” pungkas Budi.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

