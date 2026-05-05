HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Hantavirus, Wabah yang Menyebar di Kapal Pesiar MV Hondius yang Sebabkan 3 Orang Meninggal

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |18:10 WIB
Mengenal Hantavirus, Wabah yang Menyebar di Kapal Pesiar MV Hondius yang Sebabkan 3 Orang Meninggal (Foto: Freepik)
JAKARTA - Mengenal hantavirus, wabah yang dilaporkan terjadi di kapal pesiar MV Hondius hingga menyebabkan tiga orang meninggal dunia. Kasus ini terjadi saat kapal tersebut berlayar di Samudra Atlantik, dalam rute antara Argentina dan Tanjung Verde.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), setidaknya satu kasus hantavirus telah terkonfirmasi, sementara satu pasien lainnya dirawat intensif di rumah sakit di Afrika Selatan. Dua korban meninggal diketahui merupakan pasangan asal Belanda.

Apa Itu Hantavirus?

Melansir The Guardian, hantavirus atau Orthohantavirus merupakan kelompok virus yang umumnya ditemukan pada hewan pengerat seperti tikus dan mencit, namun dapat menular ke manusia.

Menurut Adam Taylor dari Universitas Lancaster, terdapat sekitar 38 jenis hantavirus di dunia, dan 24 di antaranya dapat menyebabkan penyakit pada manusia.

Sementara itu, peneliti dari Universitas Queensland, Dr. Yomani Sarathkumara, menyebut infeksi ini tergolong jarang terjadi pada manusia, bahkan kerap salah didiagnosis sebagai penyakit lain di wilayah tropis.

Cara Penularan dan Gejala

      
