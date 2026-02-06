Gejala Virus Nipah pada Anak, Cepat Ngantuk hingga Penurunan Kesadaran

JAKARTA - Orang tua diminta waspada dengan wabah virus Nipah yang mematikan. Pasalnya, virus Nipah bisa menyerang siapa saja, tak hanya orang dewasa, melainkan juga anak-anak.

"Nipah virus itu nggak hanya menyerang pada dewasa, dia juga bisa menyerang anak-anak juga. Jadi, dia tidak pandang usia. Kemudian, gejalanya sebetulnya juga mirip seperti dewasa," papar Dokter Spesialis Otorhinolaryngology Dr. Monik Alamanda, Sp.THT-BKL, kepada Okezone.

Lebih rinci, dia menyebutkan gejalanya antara lain mirip dengan flu. Kemudian, setelah beberapa hari virus akan mulai menyerang otak dan terjadi peradangan.

"Saat itu dia mulai muncul gejala-gejala neurologi, gejala-gejala saraf, misalnya mulai cepat mengantuk, rasa bingung, penurunan kesadaran," jelas dia.

Belum Ada Vaksin