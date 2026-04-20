Bangun Tidur Main HP Bisa Bikin Stres, Ini Kata Menkes

JAKARTA - Handphone kerap menjadi benda yang pertama kali dicari saat bangun tidur. Bahkan, tak jarang handphone sering disimpan di samping kepala kita saat tidur.

Namun, tahukah kamu bahwa bermain handphone secara langsung saat baru bangun tidur bisa membuat kita stres? Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam unggahan video di akun Instagramnya mengatakan bahwa hal itu disebabkan banyaknya informasi dari handphone yang diterima otak saat bangun tidur.

“Main HP sesudah bangun adalah masalah. Kenapa? Karena otak kita belum beradaptasi, kita sekarang sudah langsung lihat HP, ada segala macam informasi, ada yang bagus ada yang jelek, itu akan membebani otak kita yang baru bangun ini,” kata Budi Gunadi Sadikin.

Ia menyarankan agar kita tidak langsung bermain HP, bahkan harus menghindarinya selama 30 menit pertama saat bangun tidur. “Kalau bangun tidur, jangan pegang HP selama 30 menit pertama,” ucap dia.

Selama 30 menit tersebut, ia menyarankan berbagai hal positif yang bisa dilakukan agar otak lebih segar, seperti membereskan tempat tidur, minum air putih, sampai menikmati udara pagi yang segar.