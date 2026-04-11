HOME WOMEN LIFE

5 Tips Mudah Tingkatkan Dopamin saat Alami Stres

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |10:27 WIB
5 Tips Mudah Tingkatkan Dopamin saat Alami Stres
Tips Mudah Tingkatkan Dopamin saat Alami Stres (Foto: Freepik)
JAKARTA Dopamin dikenal sebagai salah satu hormon penting dalam tubuh yang berperan dalam mengatur suasana hati. Kadar dopamin yang seimbang dapat membuat seseorang merasa lebih tenang, nyaman, dan bahagia, sekaligus membantu meredakan stres.

Sayangnya, masih banyak orang yang belum mengetahui cara sederhana untuk meningkatkan dopamin secara alami. Padahal, tanpa aktivitas berat, dopamin bisa didapat dari kebiasaan sehari-hari.

Cara Meningkatkan Dopamin Secara Alami

Melansir dari Cleveland Clinic, berikut beberapa cara mudah yang bisa dilakukan:

1. Konsumsi Makanan Kaya Tirosin

Tirosin adalah asam amino yang berperan penting dalam produksi dopamin di otak. Nutrisi ini bisa ditemukan dalam berbagai makanan seperti:

  • Ayam
  • Almond
  • Apel
  • Alpukat
  • Pisang
  • Bit
  • Cokelat
  • Sayuran hijau
  • Teh hijau
  • Oatmeal
  • Jeruk
  • Kacang polong
  • Biji wijen dan biji labu
  • Tomat
  • Kunyit
  • Semangka
  • Kecambah gandum

Mengonsumsi makanan tersebut secara rutin dapat membantu tubuh memproduksi dopamin secara alami.

