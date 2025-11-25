Lagi Stres? Ini 5 Makanan yang Bisa Meredakan

JAKARTA - Stres kerap menerpa banyak orang dengan berbagai faktor penyebab. Salah satunya burnout akibat banyak pekerjaan dan beban pikiran lainnya.

Meski terdengar sepele, stres tak boleh dianggap remeh karena bisa berpotensi menjadi masalah kesehatan hingga gangguan kejiwaan lainnya. Untuk itu, perlu Anda pahami faktor risiko hingga cara penanganannya.

Salah satu cara mudah ialah dengan mengonsumsi makanan yang bisa meningkatkan mood agar kamu tidak merasa stres berlebih.

Para ahli menyarankan agar makanan pencegah stres ini dikonsumsi secara rutin sebagai bagian dari pola makan seimbang. Selain itu, gaya hidup sehat seperti tidur cukup, olahraga ringan, dan manajemen waktu tetap menjadi kunci utama dalam mengurangi tingkat stres.

Berikut adalah beberapa makanan yang bisa atasi stres, dirangkum iNews Media Group, Selasa (25/11/2025).