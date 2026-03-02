Advertisement
HOME WOMEN FOOD

4 Jenis Buah yang Cocok untuk Buka Puasa Selain Kurma

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |11:19 WIB
4 Jenis Buah yang Cocok untuk Buka Puasa Selain Kurma
4 Jenis Buah yang Cocok untuk Buka Puasa Selain Kurma (Foto: Freepik)
JAKARTA – Setelah hampir 12–14 jam berpuasa, tubuh mengalami penurunan kadar gula darah dan kehilangan cukup banyak cairan. Karena itu, makanan pertama saat berbuka sebaiknya ringan, mudah dicerna, dan mampu mengembalikan energi dengan cepat.

Selain kurma yang identik saat buka puasa maupun sahur, ada beberapa buah lain yang tak kalah baik untuk membantu memulihkan energi setelah berpuasa.

Buah menjadi pilihan ideal karena mengandung gula alami, air, serat, vitamin, dan mineral penting. Melansir Healthline dan Medical News Today, buah utuh merupakan sumber karbohidrat alami yang sehat serta membantu menjaga hidrasi dan sistem pencernaan.

Buah yang cocok untuk buka puasa

1. Semangka

Semangka memiliki kandungan air yang sangat tinggi, sehingga efektif membantu menghidrasi tubuh setelah berpuasa. Rasanya yang manis dan segar membuat buah ini mudah dikonsumsi saat perut masih kosong.

