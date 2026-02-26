Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Mengintip Isi Kantong Takjil Ramadan di Masjid Nabawi

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |14:48 WIB
Mengintip Isi Kantong Takjil Ramadan di Masjid Nabawi
Mengintip Isi Kantong Takjil Ramadan di Masjid Nabawi (Foto: Instagram)
JAKARTA - Mengintip isi kantong takjil Ramadan di Masjid Nabawi. Tidak hanya masjid di Indonesia, Masjid Nabawi pun menyediakan takjil untuk para jemaah yang melaksanakan ibadah puasa.

Akun Instagram aldi_ar membagikan momen unboxing kantong takjil Ramadan di Masjid Nabawi. Dia memperlihatkan bingkisan yang diberikan kepada jemaah berupa satu plastik berisi beraneka macam makanan.

Kantong takjil Ramadan di Masjid Nabawi, Madinah, berisi kurma (sering kali jenis Ajwa atau kurma premium lainnya), roti lembut khas Timur Tengah, yogurt (laban), air zamzam atau air mineral, dan kadang-kadang biskuit atau kue kurma (maamoul). Menu ini disiapkan secara rapi, higienis, dan didistribusikan langsung di atas saf beralaskan kain putih panjang.

Menu Takjil di Masjid Nabawi:

Kurma: Kurma manis legit yang wajib ada, sering dikemas dalam kantong kecil.

Roti & Yogurt: Roti lembut dan yogurt/laban yang menyegarkan untuk membatalkan puasa.

Minuman: Air mineral atau air zamzam.

Tambahan: Terkadang ditambah maamoul (biskuit kurma) atau jus buah.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.

      
