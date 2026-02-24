Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

5 Tips Ajari Anak Puasa Ramadan Tanpa Rusak Mentalnya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |20:10 WIB
5 Tips Ajari Anak Puasa Ramadan Tanpa Rusak Mentalnya
5 Tips Ajari Anak Puasa Ramadan Tanpa Tekan Mentalnya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mengajari anak berpuasa di bulan Ramadan adalah proses belajar yang penuh makna. Selain melatih kesabaran dan pengendalian diri, puasa juga menjadi sarana menanamkan nilai agama sejak dini.

Namun, proses ini tentu membutuhkan pendekatan yang tepat agar anak merasa nyaman dan tidak tertekan. Dengan cara yang bertahap, penuh kasih sayang, serta disesuaikan dengan usia dan kemampuan anak, puasa dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan dan berkesan.

Oleh karena itu, orang tua perlu memahami strategi yang efektif agar anak dapat belajar berpuasa dengan semangat dan rasa bahagia.

5 Tip Mengajarkan Anak Puasa Tanpa Merusak Mentalnya

1. Kenalkan Konsep Puasa Secara Bertahap

Sebelum meminta anak untuk berpuasa penuh, jelaskan terlebih dahulu apa itu puasa dan mengapa umat Islam melakukannya. Gunakan bahasa yang sederhana dan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Untuk anak kecil, orang tua bisa memulai dengan puasa setengah hari agar mereka terbiasa.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/298/3203351/tirta-V3ZK_large.jpg
Intip Menu Sahur ala Dokter Tirta, Tetap Ada Karbohidrat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/611/3203344/puasa-9Jdg_large.jpg
Bibir Kering saat Puasa? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/612/3203253/puasa-A2Ek_large.jpg
Pola Tidur Terganggu Selama Ramadhan? Begini Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/482/3203131/diabetes-tQxS_large.jpg
Gula Darah Bisa Turun Drastis saat Puasa, Ini Cara Mencegahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/611/3203121/kulit-ZUiQ_large.jpg
5 Kunci Kulit Tetap Glowing meski Puasa Selama Bulan Ramadan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/298/3203108/kurma-k3vB_large.jpg
Manfaat Makan Kurma Basah saat Buka Puasa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement