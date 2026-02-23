Manfaat Makan Kurma Basah saat Buka Puasa

JAKARTA - Berbagai jenis kurma menjadi rekomendasi untuk santap sahur dan berbuka. Selain dianjurkan Rasulullah SAW, kurma juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh selama berpuasa.

Kurma sendiri memiliki beberapa jenis, yakni kurma kering dan kurma basah. Namun, tahukah Anda bahwa Rasulullah SAW menganjurkan berbuka puasa dengan kurma basah?

Pendakwah sekaligus konsultan kesehatan, Zaidul Akbar, menjelaskan alasan kurma basah baik menjadi takjil saat berbuka puasa. Kurma ini memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh, terutama saat dikonsumsi ketika berbuka puasa.

“Rasulullah SAW berbuka puasa dengan kurma basah. Kurma basah itu kandungan airnya masih cukup tinggi,” ungkap dr. Zaidul dalam kanal YouTube dr. Zaidul Akbar Official, Senin (23/2/2026).

Khasiat Kurma

Mengonsumsi kurma basah memiliki keunggulan, terutama setelah tubuh berpuasa selama lebih dari 12 jam. Kandungan kalori yang cukup tinggi serta rasa manis alami membuat kurma ini cocok untuk mengembalikan energi.

dr. Zaidul mengatakan kurma basah memiliki kadar air dan gula yang cukup tinggi sehingga baik dikonsumsi saat berbuka puasa. Dengan mengonsumsi kurma basah, tubuh bisa mendapat manfaat dari kandungan air dan gula tersebut.

“Dengan mengonsumsi kurma itu kita dapat dua manfaat sekaligus, airnya dapat, gulanya dapat. Dan itu langsung memberikan energi pada tubuh kita,” jelas dr. Zaidul.