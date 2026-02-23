Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Manfaat Makan Kurma Basah saat Buka Puasa

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |17:10 WIB
Manfaat Makan Kurma Basah saat Buka Puasa
Manfaat Makan Kurma Basah saat Buka Puasa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Berbagai jenis kurma menjadi rekomendasi untuk santap sahur dan berbuka. Selain dianjurkan Rasulullah SAW, kurma juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh selama berpuasa.

Kurma sendiri memiliki beberapa jenis, yakni kurma kering dan kurma basah. Namun, tahukah Anda bahwa Rasulullah SAW menganjurkan berbuka puasa dengan kurma basah?

Pendakwah sekaligus konsultan kesehatan, Zaidul Akbar, menjelaskan alasan kurma basah baik menjadi takjil saat berbuka puasa. Kurma ini memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh, terutama saat dikonsumsi ketika berbuka puasa.

“Rasulullah SAW berbuka puasa dengan kurma basah. Kurma basah itu kandungan airnya masih cukup tinggi,” ungkap dr. Zaidul dalam kanal YouTube dr. Zaidul Akbar Official, Senin (23/2/2026).

Khasiat Kurma

Mengonsumsi kurma basah memiliki keunggulan, terutama setelah tubuh berpuasa selama lebih dari 12 jam. Kandungan kalori yang cukup tinggi serta rasa manis alami membuat kurma ini cocok untuk mengembalikan energi.

dr. Zaidul mengatakan kurma basah memiliki kadar air dan gula yang cukup tinggi sehingga baik dikonsumsi saat berbuka puasa. Dengan mengonsumsi kurma basah, tubuh bisa mendapat manfaat dari kandungan air dan gula tersebut.

“Dengan mengonsumsi kurma itu kita dapat dua manfaat sekaligus, airnya dapat, gulanya dapat. Dan itu langsung memberikan energi pada tubuh kita,” jelas dr. Zaidul.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/25/3203114/pasar_santa-2Icz_large.jpg
Mengintip Pasar Santa, Spot War Takjil Hidden Gem di Jakarta Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/482/3203104/sahur-dbTk_large.jpg
Tips Jaga Imun saat Berpuasa ala Ade Rai: Sahur Tanpa Karbo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/482/3203092/olahraga-RlJd_large.jpg
5 Tips Olahraga Anti Lemas saat Puasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/298/3202942/gorengan-OlKh_large.jpg
Kenapa Buka Puasa di Indonesia Identik dengan Gorengan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/612/3202934/takjil-T4oK_large.jpg
Deretan Tempat Berburu Takjil Gratis di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/298/3202941/kurma-d6gX_large.jpg
Rekomendasi Makanan Buka Puasa yang Tak Bikin Perut Kaget
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement