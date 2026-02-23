Mengintip Pasar Santa, Spot War Takjil Hidden Gem di Jakarta Selatan

JAKARTA – Kawasan Pasar Santa, Jakarta Selatan, menjadi spot hidden gem bagi para pemburu takjil. Meski matahari masih menggantung, kerumunan warga mulai terlihat memadati kawasan ini sejak pukul 16.30 WIB.

Lokasinya yang berada tepat di depan Pasar Santa dan dikelilingi bangunan kompleks yang megah menjadikan area ini sebagai spot hidden gem bagi para pekerja kantoran maupun warga sekitar untuk melakukan "war takjil" sebelum waktu magrib tiba.

Alasan utama mengapa spot ini begitu diminati adalah aksesnya yang sangat mudah dijangkau serta variasi makanannya yang beragam, dari ujung ke ujung jalan. Seperti yang dirasakan langsung oleh Citra (25), salah satu pembeli setia yang mengaku rutin datang ke lokasi ini karena jaraknya dekat dan menu jajanan yang lengkap.

"Karena dekat banget, tinggal jalan kaki lima menit sampai. Terus makanan dan jajanannya lengkap banget dari ujung ke ujung dan murah-murah juga," kata Citra.

Takjil Pasar Santa

Meski berada di kawasan Jakarta Selatan yang cenderung mahal, harga takjil di depan Pasar Santa tergolong ramah kantong. Dengan uang Rp10.000, pembeli sudah bisa membawa pulang tiga buah gorengan ukuran besar.