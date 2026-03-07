Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengapa Nafsu Makan Sulit Dikontrol Saat Berbuka Puasa?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |18:05 WIB
Mengapa Nafsu Makan Sulit Dikontrol Saat Berbuka Puasa?
Mengapa Nafsu Makan Sulit Dikontrol Saat Berbuka Puasa? (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Banyak orang merasa sulit mengendalikan nafsu makan saat waktu berbuka tiba setelah seharian menjalani puasa di bulan Ramadan. Kondisi ini sering membuat seseorang makan dalam porsi besar, memilih makanan tinggi gula dan lemak, atau makan terlalu cepat tanpa disadari.

Jika kebiasaan tersebut terus dilakukan, pola berbuka yang tidak seimbang dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari gangguan pencernaan hingga meningkatkan risiko Diabetes dan Kolesterol Tinggi.

Mengapa Kita Cenderung “Balas Dendam” Saat Berbuka?

Secara fisiologis, tubuh yang berpuasa selama berjam-jam mengalami perubahan hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang. Salah satu hormon utama yang berperan adalah Ghrelin, yang sering disebut sebagai hormon lapar.

Kadar ghrelin meningkat ketika lambung kosong dan akan mengirim sinyal ke otak bahwa tubuh membutuhkan energi. Karena itu, menjelang waktu berbuka rasa lapar biasanya terasa jauh lebih kuat dibandingkan pada waktu makan biasa.

Selain itu, tubuh juga berada dalam kondisi defisit energi setelah tidak menerima asupan makanan dan cairan dalam waktu lama. Ketika makanan akhirnya tersedia, otak secara alami mendorong tubuh untuk segera mengganti energi yang hilang. Dorongan ini sering muncul sebagai keinginan makan dalam jumlah banyak sekaligus.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement