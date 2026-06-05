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Ussy Sulistiawaty Minta Restu Suami Sebelum Comeback Bermusik

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |11:06 WIB
Ussy Sulistiawaty Minta Restu Suami Sebelum Comeback Bermusik
Ussy Sulistiawaty Minta Restu Suami Sebelum Comeback Bermusik (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Setelah cukup lama fokus mengurus keluarga dan berbagai aktivitas lainnya, Ussy Sulistiawaty akhirnya kembali ke dunia musik. Di balik keputusannya untuk comeback, Ussy mengaku lebih dulu meminta restu sang suami, Andhika Pratama, yang selama ini menjadi pendukung utama dalam setiap langkahnya.

Sebagai seorang istri, Ussy mengaku selalu menjaga adab dalam mengambil keputusan penting. Karena itu, sebelum kembali berkarya di industri musik, ia terlebih dahulu meminta izin kepada sang suami.

"Sebelum sampai ke tahap ini, pasti waktu awal-awal banget aku udah pasti nanya sama dia dulu. Karena kan nggak akan bisa berjalan kalau dianya juga nggak rida, dianya nggak ngizinin. Pokoknya semuanya yang udah terjadi hari ini, simpelnya aku ada di acara ini aja semuanya pasti atas izinnya Andhika," ujar Ussy Sulistiawaty di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Minta Dukungan Suami

Tak hanya memberikan izin, Andhika juga terlibat dalam proses kreatif karya terbaru Ussy. Mulai dari konsep musik hingga berbagai detail teknis lainnya, semuanya diketahui dan mendapat masukan dari sang suami.

"Jadi step by step-nya dari yang paling awal sampai akhir ini, Andhika tahu semua. Bahkan musiknya kayak apa, semua dia juga kasih masukan. Jadi nggak mungkin aku sendiri," tambahnya.

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