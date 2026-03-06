Apakah Mimpi Basah saat Berpuasa Normal? Ini Jawaban Dokter Boyke

JAKARTA - Mimpi basah merupakan sesuatu yang lumrah dialami oleh pria maupun wanita yang sudah baligh. Namun, pernahkah kamu mengalami mimpi basah saat berpuasa? Padahal kamu tidak sedang merasa birahi atau merangsang keinginan seksual.

Dalam unggahan video di akun Instagramnya, pakar seksologi ternama di Indonesia, Boyke Dian Nugraha menjelaskan beberapa penyebab yang memungkinkan seseorang mengalami mimpi basah saat berpuasa. Menurutnya, hal tersebut bisa saja diakibatkan oleh hormon yang sedang meningkat atau munculnya gairah secara tidak sadar.

“Kalau mimpi basah di bulan puasa, tetapi itu tidak sengaja. Artinya, ya karena mungkin hormon kita lagi naik. Kemudian juga mungkin kita juga lagi bergairah,” kata dr. Boyke dalam unggahan videonya.

Terlebih jika hal itu terjadi pada remaja, anak muda yang belum menikah, ataupun pengantin baru. Hasrat yang menggebu di masa tersebut harus ditahan karena sedang menjalankan ibadah puasa. Akibatnya, dorongan tersebut bisa saja muncul melalui mimpi basah.

“Atau kita pada yang muda-muda, mungkin pengantin baru, tapi karena kita harus menahan, maka terjadilah mimpi basah,” ujarnya.