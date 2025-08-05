Dokter Boyke Bongkar Rahasia Stamina Pasutri ‘Kuat’ Hubungan Intim sampai Tua

JAKARTA - Hubungan suami istri perlu dijaga dengan baik agar tetap harmonis dan penuh kasih sayang. Salah satunya yang menjadi prioritas ialah kenyamanan dan menjaga hubungan di ranjang.

Setelah menjalin pernikahan, sering kali hubungan ranjang terabaikan akibat kesibukan yang menumpuk. Padahal, hubungan intim pasutri penting untuk mempertahankan komunikasi mereka.

Seksolog, Dokter Boyke pun mengungkap pentingnya menjaga hubungan intim di ranjang bagi pasangan suami istri. Salah satunya yang perlu diperhatikan ialah masalah stamina tubuh. Dokter Boyke mengatakan, sering kali usia dikaitkan dengan menurunnya stamina yang berdampak pada hubungan ranjang para pasutri.

“Seks itu hanya akan berhenti sampai maut memisahkan. Tetap sampai usia tua itu memiliki gairah seks. Bisa ditambah dengan cara yang mudah dengan cara olahraga,” ucap Dokter Boyke dalam acara WISH Gaya Hidup Sehat dan Edukasi Seksual untuk Semua Usia di kawasan Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (5/8/2025).

Selain dari cara berolahraga, Dokter Boyke pun menyarankan menggunakan suplemen dari bahan alami yakni purwoceng untuk bisa membantu stamina seks, baik untuk pria dan wanita.

Purwoceng sendiri merupakan tanaman herbal asli Indonesia yang efeknya bisa meningkatkan gairah seks untuk pria.

“Purwoceng mengandung testosteron, dengan adanya testosteron itu, pria sampai usia lanjut tidak turun-turun,” tambah Dokter Boyke.